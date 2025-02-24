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20:46, 24 февраля 2025Ценности

Звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

Российская актриса Наталья Рудова снялась в крошечном желтом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала на фоне моря и белого песка в крошечном желтом бикини, которое состояло из бюстгальтера на завязках и трусов с низкой посадкой. При этом звезда показала фигуру, стоя под душем с распущенными волосами.

Ранее в феврале 41-летняя звезда «Универа» снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Актриса Наталья Рудова разместила ролик, в котором предстала в красном обтягивающем наряде на тонких бретелях и с глубоким декольте.

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