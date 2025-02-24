Звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

Российская актриса Наталья Рудова снялась в крошечном желтом бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала на фоне моря и белого песка в крошечном желтом бикини, которое состояло из бюстгальтера на завязках и трусов с низкой посадкой. При этом звезда показала фигуру, стоя под душем с распущенными волосами.

Ранее в феврале 41-летняя звезда «Универа» снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Актриса Наталья Рудова разместила ролик, в котором предстала в красном обтягивающем наряде на тонких бретелях и с глубоким декольте.