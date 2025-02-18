41-летняя звезда «Универа» снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Российская актриса Наталья Рудова снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» разместила ролик, в котором предстала в красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру. Вдобавок актриса распустила светлые волосы и показала лицо без макияжа. «Обожаю летний дождь...» — подписала она.

Ранее в феврале 41-летняя звезда «Универа» снялась в экстремально коротких шортах. Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном образе в честь Дня всех влюбленных.