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13:19, 14 февраля 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» снялась в экстремально коротких шортах

Российская актриса Наталья Рудова снялась в экстремально коротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе в честь Дня всех влюбленных. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимок, на котором предстала в розовом пижамном комплекте, состоящем из майки на тонких бретелях и экстремально коротких шортов.

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При этом артситка продемонстрировала стройную фигуру. Вдобавок она надела белые удлиненные носки и обувь на плоском ходу. «С Днем святого Валентина», — подписала знаменитость.

Ранее в феврале о Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Звезда продемонстрировала кадр, как плавала под водой, полностью отказавшись от одежды.

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