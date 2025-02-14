41-летняя звезда «Универа» снялась в экстремально коротких шортах

Российская актриса Наталья Рудова снялась в экстремально коротких шортах

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе в честь Дня всех влюбленных. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимок, на котором предстала в розовом пижамном комплекте, состоящем из майки на тонких бретелях и экстремально коротких шортов.

При этом артситка продемонстрировала стройную фигуру. Вдобавок она надела белые удлиненные носки и обувь на плоском ходу. «С Днем святого Валентина», — подписала знаменитость.

Ранее в феврале о Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Звезда продемонстрировала кадр, как плавала под водой, полностью отказавшись от одежды.