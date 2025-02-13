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10:55, 13 февраля 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» снялась обнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» продемонстрировала кадр, как плавает под водой полностью обнаженной. «Русалочка», — указала она в подписи.

Также знаменитость показала фото, где позирует в полный рост на борту яхты. Она предстала перед камерой в джинсовых микрошортах с массивным желтым ремнем и зеленом кроп-топе. При этом верхняя часть лица артистки оказалась покрыта краской. «Амазонка», — отметила Рудова.

Ранее в феврале 41-летняя российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь в откровенных образах снялась для The Blueprint.

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