17-летняя россиянка ушла на учебу и бесследно исчезла

Е1.ru: В Полевском 17-летняя девушка ушла на учебу и бесследно исчезла

В городе Полевской Свердловской области 17-летняя девушка ушла на учебу в техникум и бесследно исчезла, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По информации издания, россиянка ушла из дома утром 24 февраля. После занятий она перестала отвечать на звонки родственников, а спустя некоторое время и вовсе отключила телефон.

К поискам горожанки подключились волонтеры и неравнодушные. «Она всегда ходит одним и тем же маршрутом, мама ждала ее домой к 14:00», — отметил один из добровольцев.

Знакомые подчеркнули, что пропавшая очень ответственная. Известно, что у нее есть молодой человек.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома и исчезла. После пропажи школьницы возбудили уголовное дело о похищении.