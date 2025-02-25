Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 25 февраля 2025Россия

17-летняя россиянка ушла на учебу и бесследно исчезла

Е1.ru: В Полевском 17-летняя девушка ушла на учебу и бесследно исчезла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

В городе Полевской Свердловской области 17-летняя девушка ушла на учебу в техникум и бесследно исчезла, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По информации издания, россиянка ушла из дома утром 24 февраля. После занятий она перестала отвечать на звонки родственников, а спустя некоторое время и вовсе отключила телефон.

К поискам горожанки подключились волонтеры и неравнодушные. «Она всегда ходит одним и тем же маршрутом, мама ждала ее домой к 14:00», — отметил один из добровольцев.

Знакомые подчеркнули, что пропавшая очень ответственная. Известно, что у нее есть молодой человек.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома и исчезла. После пропажи школьницы возбудили уголовное дело о похищении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Почему он так сделал и как отреагировал президент США?

      «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-30» вывезли на стартовый комплекс

      В России пенсионер пошел на СВО вслед за сыном и получил орден

      Россиянам назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

      Свыше десяти человек пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в российском регионе

      Россиянин ушел на СВО из чувства мести

      Стало известно о наступлении ВС России в Часовом Яре

      Раскрыт гонорар Кристины Асмус

      Россиянку из Крыма признали самой красивой девушкой Европы

      Бойцы ВСУ отказались от солидарности с США из-за Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше