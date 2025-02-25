51-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в нижнем белье

51-летняя немецкая супермодель Хайди Клум похвасталась фигурой в нижнем белье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица позировала в ярко-красном комплекте нижнего белья, состоящем из прозрачного бюстгальтера, трусов с низкой посадкой и чулок. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли в тон на высоком каблуке. В то же время знаменитость продемонстрировала стройное и подтянутое тело.

Ранее Клум рассказала о появившихся с возрастом волосах в неожиданных местах. Модель призналась, что у нее стали расти волосы на подбородке и груди.