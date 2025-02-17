Хайди Клум рассказала о появившихся с возрастом волосах в неожиданных местах

51-летняя модель Хайди Клум посетовала на появление волос на подбородке и груди

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум рассказала о появившихся с возрастом волосах в неожиданных местах. Соответствующее интервью опубликовало издание Real Simple.

51-летняя манекенщица призналась, что у нее появились волосы на подбородке и груди. «Я бы сказала, они длиной с мой мизинец», — посетовала звезда.

При этом знаменитость уточнила, что ранее не наблюдала растительности в упомянутых местах. «Тот, что у меня на подбородке, твердый; он держится изо всех сил. Если я подойду с пинцетом, когда я его вытащу, это будет целый ствол дерева!» — иронично заявила Клум.

В то же время модель заключила, что мать научила ее быть уверенной в себе и наслаждаться каждым прожитым днем.

Ранее в феврале Хайди Клум показала сросшиеся брови на фото школьных времен. Манекенщица поделилась архивным снимком, на котором предстала в 10-летнем возрасте.