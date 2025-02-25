Александра Бортич снялась в купальнике

Российская актриса Александра Бортич снялась в ярком купальнике

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда телесериала «Фишер» показала фото, на котором позировала в ярко-розовом слитном купальнике, надетом поверх фиолетовых лосин. При этом в области талии знаменитости был закреплен синий ремень. Вдобавок артистка надела парик со светлыми длинными волосами, закрепив повязку на голове.

В январе Александра Бортич показала откровенное фото с отдыха. Так, знаменитость позировала на размещенном снимке в слитном купальнике розового цвета на фоне моря и бассейна.