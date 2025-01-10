Российская актриса Александра Бортич показала фото в слитном купальнике

Российская актриса Александра Бортич показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда телесериала «Фишер» запечатлела себя в окно на камеру телефона. Так, знаменитость позировала на размещенном снимке в слитном купальнике розового цвета на фоне моря и бассейна. Видно, что изделие оформлено высокими вырезами в области бедер.

В октябре прошлого года Александра Бортич снялась в откровенном виде и показала результат фанатам. Тогда актриса предстала перед камерой в туфлях, боди и колготках, отказавшись при этом от штанов.