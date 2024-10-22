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18:48, 22 октября 2024Ценности

Александра Бортич снялась без штанов и показала фото фанатам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном виде и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда «Фишера» поделилась серией снимков, на которых предстала в остроносых туфлях, боди и капроновых колготках. При этом на размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость отказалась от штанов.

Поклонники оценили фотосессию артистки в комментариях под постом. «Великолепно прям», «Красивая и милая девушка», «Богиня», «Волшебно», «Я сначала подумала, что это Клаудия Шиффер из 1990-х годов», — писали они.

В августе Александра Бортич показала лицо без макияжа и фильтров. Актриса позировала перед камерой с обнаженными плечами и небрежно уложенными волосами.

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      Карина Черных
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