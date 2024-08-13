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16:43, 13 августа 2024Ценности

Александра Бортич показала лицо без макияжа и фильтров

29-летняя российская актриса Александра Бортич показала лицо без макияжа на фото

Фото: @bortich

Российская актриса Александра Бортич показала лицо без косметики крупным планом на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка предстала перед камерой с обнаженными плечами и небрежно уложенными распущенными волосами. При этом 29-летняя звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Фишер» отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность. Также на снимке отсутствуют фильтры.

«Какой сейчас год?» — подписала кадр знаменитость.

В июле жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова также показала лицо без макияжа.

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      Карина Черных
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      Александра Бортич показала лицо без макияжа и фильтров

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