Александра Бортич показала лицо без макияжа и фильтров

29-летняя российская актриса Александра Бортич показала лицо без макияжа на фото

Российская актриса Александра Бортич показала лицо без косметики крупным планом на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка предстала перед камерой с обнаженными плечами и небрежно уложенными распущенными волосами. При этом 29-летняя звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Фишер» отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность. Также на снимке отсутствуют фильтры.

«Какой сейчас год?» — подписала кадр знаменитость.

В июле жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова также показала лицо без макияжа.