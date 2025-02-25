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20:40, 25 февраля 2025Россия

В Совфеде порассуждали о вовлечении американцев на территорию России

Сенатор Джабаров о предложении Путина для США по алюминию: Мудрый шаг
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина сотрудничать с США в вопросе разработки редкоземельных металлов и производства алюминия — мудрый шаг. Об этом заявил член Совфеда Владимир Джабаров, его слова приводит «Парламентская газета».

По словам Джабарова, важным для Москвы является вовлечение американцев на российскую территорию.

«А [создание проекта] в России это выгодно для обеих сторон: и наши риски минимизированы, и Вашингтон благодаря авторитету Путина получит гарантии соблюдения договоренностей. Одновременно мы вовлекаем американцев на нашу территорию», — порассуждал сенатор Джабаров.

Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два миллиона тонн, что оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.

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