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01:49, 25 февраля 2025Россия

Путин заявил, что Москва готова сотрудничать с США по редким металлам и алюминию. Интерес к российским ресурсам проявлял Трамп

Путин предложил США подумать о совместном с Россией производстве алюминия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил подумать о совместной работе Москвы и США по производству алюминия, например, в одном из регионов страны.

Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий — это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия

Владимир Путин президент России

Политик также подчеркнул, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.

Ранее Путин заявил, что Дальний Восток обладает потенциалом для поиска и добычи титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов и других ресурсов, необходимых для экономики будущего.

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Россия готова предложить сотрудничество по редкоземельным металлам

Президент отметил, что Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе

Владимир Путин президент России

До этого президент США Дональд Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Вашингтона. Он заявил о заинтересованности в российских запасах редкоземельных металлов.

Путин призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных ресурсов

Вечером 24 февраля Путин провел заседание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства подчеркнул, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ к 2030 году должен возрасти кратно. По его словам, развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках.

Российский лидер призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов за пять лет. Для успешной конкуренции на глобальных рынках России необходимо наращивать потенциал отечественной промышленности в данной сфере и обеспечивать долгосрочное уверенное развитие.

В ноябре Путин заявил о стратегической важности добычи редкоземельных металлов. Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи этих ресурсов.

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Путин высказался о редкоземельных металлах на Украине

Глава государства сравнил запасы редкоземельных ресурсов в РФ и на Украине. Он подчеркнул, что на территории Российской Федерации подобных ресурсов на порядок больше, чем в соседней республике. Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки, добавил президент.

Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело

Владимир Путин президент России

Он добавил, что редкие и редкоземельные металлы очень важны. Он призвал российских специалистов «делать больше» в изучении этих ресурсов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что условием продолжения американской помощи Украине могли бы стать редкоземельные ресурсы последней. По его словам, Вашингтон хотел бы заключить с Киевом сделку, которая предполагает подобный обмен. После того как прозвучали эти слова, Украина напомнила Белому дому, что немало месторождений полезных ископаемых оказались на территориях, которые контролируются Россией.

В связи с этим некоторые эксперты заметили, что президент Украины Владимир Зеленский просто не сможет выполнить требование Трампа по редкоземельным металлам.

Украинский лидер отказался подписывать первоначальный план сделки, который привез для согласования министр финансов США Скотт Бессент. Новый вариант соглашения об использовании полезных ископаемых, не являющийся также окончательным может быть подписан в понедельник.

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