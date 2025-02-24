Стала известна дата подписания сделки Украины и США по недрам

Axios: Сделка Украины и США по недрам может быть подписана в понедельник

Соглашение Украины и США об использовании полезных ископаемых может быть подписано в понедельник. Дату подписания сделки назвал высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с Axios.

«Документ является самой последней версией, но в него еще могут быть внесены изменения», — сообщил собеседник издания. Как сообщается, подписантами соглашения выступят министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

Украинские и американские источники Axios рассказали изданию подробности соглашения и подчеркнули, что сделка может быть объявлена ​​в ближайшее время. В тексте договора содержится призыв к министерству финансов и торговли США, а также к офису вице-президента США Джей Ди Вэнса проработать детали соглашения с министерством экономики Украины после подписания первоначального рамочного документа.

Ранее Axios сообщил, что в проекте договора Украины и США о природных ресурсах упомянуты российские территории. Уточняется, что значительная часть минеральных богатств Украины находится на присоединенных к России территориях.