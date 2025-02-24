В проекте договора Украины и США упомянули российские территории

Axios: В проекте договора Украины и США содержатся положения о территориях РФ

В проекте договора Украины и США по природным ресурсам упомянуты российские территории. Об этом сообщает портал Axios.

«В тексте содержится положение, касающееся проектов на территориях, "временно оккупированных Российской Федерацией, в случае деоккупации таких территорий"», — говорится в материале.

Уточняется, что значительная часть минеральных богатств Украины находится на присоединенных к России территориях.

Согласно проекту, будет создан «Инвестиционный фонд реконструкции» под совместным управлением США и Украины. Киев должен будет внести в него 500 миллиардов долларов. Проект также предусматривает, что 50 процентов доходов Украины от «извлекаемых ресурсов», включая полезные ископаемые, нефть и газ, должны направляться в фонд.

Ранее стали известны подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам. Отмечается, что в рамках сделки по минералам Вашингтон обязался содействовать долгосрочному миру.