Раскрыты подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам

Bloomberg: США будут привержены сохранению долгосрочного мира на Украине

Вашингтон будет привержен сохранению долгосрочного мира на Украине. О данном пункте в соглашении о природных ресурсах между Украиной и США пишет Bloomberg со ссылкой на текст проекта документа.

«США возьмут на себя обязательства содействовать (...) "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам», — говорится в материале.

По данным издания, Вашингтон также заявит, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции. Отмечается, что сделка по ресурсам будет подразумевать «длительное партнерство» и намерение США инвестировать в Украину. Однако уточняется, что текст соглашения еще окончательно не согласован и может измениться.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что договор по редкоземельным металлам с Киевом удастся заключить. Он выразил надежду, что Украина поймет возможности, которые предлагает сделка с США.