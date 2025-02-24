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17:39, 24 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам

Bloomberg: США будут привержены сохранению долгосрочного мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вашингтон будет привержен сохранению долгосрочного мира на Украине. О данном пункте в соглашении о природных ресурсах между Украиной и США пишет Bloomberg со ссылкой на текст проекта документа.

«США возьмут на себя обязательства содействовать (...) "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам», — говорится в материале.

По данным издания, Вашингтон также заявит, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции. Отмечается, что сделка по ресурсам будет подразумевать «длительное партнерство» и намерение США инвестировать в Украину. Однако уточняется, что текст соглашения еще окончательно не согласован и может измениться.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что договор по редкоземельным металлам с Киевом удастся заключить. Он выразил надежду, что Украина поймет возможности, которые предлагает сделка с США.

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