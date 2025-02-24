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22:43, 24 февраля 2025Россия

Путин после слов Трампа высказался о развитии индустрии редких металлов в России

Путин после слов Трампа заявил о необходимости роста индустрии редких металлов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин проводит заседание по развитию отрасли редкоземельных металлов, сообщает РИА Новости. Незадолго до его начала американский лидер Дональд Трамп заявил об интересе США в российских запасах редкоземельных металлов.

Путин подчеркнул, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ к 2030 году должен возрасти кратно. По словам главы государства, развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках.

До этого Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Вашингтона. Трамп рассказал, что США стремятся заключить с Россией несколько сделок по экономическому развитию.

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