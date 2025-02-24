Путин после слов Трампа высказался о развитии индустрии редких металлов в России

Путин после слов Трампа заявил о необходимости роста индустрии редких металлов

Президент России Владимир Путин проводит заседание по развитию отрасли редкоземельных металлов, сообщает РИА Новости. Незадолго до его начала американский лидер Дональд Трамп заявил об интересе США в российских запасах редкоземельных металлов.

Путин подчеркнул, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ к 2030 году должен возрасти кратно. По словам главы государства, развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках.

До этого Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Вашингтона. Трамп рассказал, что США стремятся заключить с Россией несколько сделок по экономическому развитию.