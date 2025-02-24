Путин после слов Трампа высказался о развитии индустрии редких металлов в России

Президент России Владимир Путин проводит заседание по развитию отрасли редкоземельных металлов, сообщает РИА Новости. Незадолго до его начала американский лидер Дональд Трамп заявил об интересе США в российских запасах редкоземельных металлов.
Путин подчеркнул, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ к 2030 году должен возрасти кратно. По словам главы государства, развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках.
До этого Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Вашингтона. Трамп рассказал, что США стремятся заключить с Россией несколько сделок по экономическому развитию.