Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:56, 24 февраля 2025Россия

Путин заявил о необходимости оценки ресурсов редкоземельных металлов на Украине

Путин: Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Global Look Press

Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки, заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

«Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело», — указал глава государства.

Он добавил, что редкие и редкоземельные металлы очень важны. Он призвал российских специалистов «делать больше» в изучении этих ресурсов.

Ранее Путин заявил, что Дальний Восток обладает потенциалом для поиска и добычи титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов и других ресурсов, необходимых для экономики будущего.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

      Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным

      Путин призвал Европу посидеть дома и подумать

      Трамп позвонил Путину одному из первых после выборов

      Трамп заявил о нежелании России отвечать на звонки США до его возвращения в Белый дом

      Трамп заявил о заключении сделки по Украине в пользу России

      Путин назвал первый шаг в урегулировании украинского конфликта

      Макрон оттолкнул руку потянувшегося к его колену Трампа

      Путин предложил подумать США о совместном производстве алюминия

      Путин заявил о свободных руках Трампа на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше