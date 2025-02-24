Путин заявил о необходимости оценки ресурсов редкоземельных металлов на Украине

Путин: Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки

Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки, заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

«Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело», — указал глава государства.

Он добавил, что редкие и редкоземельные металлы очень важны. Он призвал российских специалистов «делать больше» в изучении этих ресурсов.

Ранее Путин заявил, что Дальний Восток обладает потенциалом для поиска и добычи титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов и других ресурсов, необходимых для экономики будущего.