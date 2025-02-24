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22:57, 24 февраля 2025Россия

Путин сравнил запасы редкоземельных ресурсов в России и на Украине

Путин: У РФ на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину сравнил запасы редкоземельных ресурсов в РФ и на Украине.

Глава государства подчеркнул, что на территории Российской Федерации подобных ресурсов на порядок больше, чем в соседней республике.

Путин также заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки. «Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело», — указал он.

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