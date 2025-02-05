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14:00, 5 февраля 2025Мир

Трампа предупредили о неспособности Зеленского выполнить одно требование

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский не выполнит требование Трампа по металлам
Семен Александров (редактор)

Фото: Evan Vucci / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнит требование президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам. Об этом республиканца предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

По его словам, запасы редкоземельных металлов находятся в основном на территории новых регионов России и уже не принадлежат Украине. «Так что, какую бы сделку вы ни заключили с Зеленским, он не сможет выполнить свои обещания», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По словам американского лидера, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь.

Зеленский ответил на предложение главы Белого дома, заявив, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. Украинский лидер подчеркнул, что считает такое решение справедливым и он уже говорил об этом на встрече с американским президентом в сентябре 2024 года.

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