Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский не выполнит требование Трампа по металлам

Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнит требование президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам. Об этом республиканца предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

По его словам, запасы редкоземельных металлов находятся в основном на территории новых регионов России и уже не принадлежат Украине. «Так что, какую бы сделку вы ни заключили с Зеленским, он не сможет выполнить свои обещания», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По словам американского лидера, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь.

Зеленский ответил на предложение главы Белого дома, заявив, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. Украинский лидер подчеркнул, что считает такое решение справедливым и он уже говорил об этом на встрече с американским президентом в сентябре 2024 года.