На Западе раскритиковали ответ Зеленского на идею Трампа по украинским металлам

Журналист Боуз раскритиковал ответ Зеленского на идею США по украинским металлам

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на идею американского лидера Дональда Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные металлы. Своим мнением он поделился в посте, опубликованном в соцсети X.

Боуз сделал репост публикации, в которой приводится высказывание Зеленского о том, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие, в том числе для США. «На Украине у (...) Зеленского все продается», — отреагировал на слова украинского лидера западный журналист.

Заявление Зеленского о том, что Украина согласна передать редкоземельные металлы западным партнерам, прозвучало 4 февраля. Глава государства подчеркнул, что считает такое решение справедливым.

В начале февраля Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По словам американского лидера, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь.