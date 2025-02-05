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09:54, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали ответ Зеленского на идею Трампа по украинским металлам

Журналист Боуз раскритиковал ответ Зеленского на идею США по украинским металлам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на идею американского лидера Дональда Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные металлы. Своим мнением он поделился в посте, опубликованном в соцсети X.

Боуз сделал репост публикации, в которой приводится высказывание Зеленского о том, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие, в том числе для США. «На Украине у (...) Зеленского все продается», — отреагировал на слова украинского лидера западный журналист.

Заявление Зеленского о том, что Украина согласна передать редкоземельные металлы западным партнерам, прозвучало 4 февраля. Глава государства подчеркнул, что считает такое решение справедливым.

В начале февраля Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По словам американского лидера, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь.

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