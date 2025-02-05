На Западе раскритиковали ответ Зеленского на идею Трампа по украинским металлам

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на идею американского лидера Дональда Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные металлы. Своим мнением он поделился в посте, опубликованном в соцсети X.
Боуз сделал репост публикации, в которой приводится высказывание Зеленского о том, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие, в том числе для США. «На Украине у (...) Зеленского все продается», — отреагировал на слова украинского лидера западный журналист.
Заявление Зеленского о том, что Украина согласна передать редкоземельные металлы западным партнерам, прозвучало 4 февраля. Глава государства подчеркнул, что считает такое решение справедливым.
В начале февраля Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По словам американского лидера, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь.