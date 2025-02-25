Бывший генсек НАТО дал совет Европе

Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу смириться с собственным одиночеством

Экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством. Об этом он написал в статье для журнала The Economist.

Расмуссен дал совет Европе привыкать к одиночеству на фоне «враждебной» политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По мнению политика, непреклонность Европы в отношении обороны в мирное время сделала страны уязвимыми.

«...Европа должна смириться как с тем, что она теперь уязвима настолько, что ее существование находится под угрозой, так и с тем, что она, похоже, одинока», — призвал он.

Осенью Расмуссен заявил, что достичь мира на Украине можно поставками оружия. По его мнению, это главное, что можно сделать для урегулирования кризиса.