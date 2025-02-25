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08:05, 25 февраля 2025Экономика

Числу банков в России предсказали сокращение

«Эксперт РА»: Число банков в России в 2025 году опустится ниже 300
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В 2025 году число банков в России опустится ниже 300. Такое развитие событий предсказали аналитики «Эксперт РА», их слова приводит РБК.

Темпы сокращения количества кредитных организаций сохранится на уровне 2024 года, когда ЦБ отозвал лицензии у шести банков, а еще шесть сдали лицензию добровольно или присоединились к другим банкам. По данным регулятора, на 1 января в России действовали 312 банковских организаций.

«Скорее всего, соотношение отзывов лицензии и прочих причин (реорганизация, добровольная сдача лицензий) будет 50/50», — пояснила директор банковских рейтингов «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Как отмечают в обзоре эксперты, потенциал к дальнейшей консолидации на рынке остается значительным, так как на фоне ужесточения регулирования и конкуренции банкам сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки.

Еще одним трендом в 2025 году станет активная смена собственников банков. В 2024-м такая тенденция затронула небольшие кредитные организации.

В рамках 16-го пакета санкций руководство Евросоюза отключило от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT дополнительно 13 российских региональных банков. В перечень вошли Ак барс банк, «Уралсиб», банк «Точка», Национальный резервный банк, Росэксимбанк, банк «Синара», Примсоцбанк, ББР-банк, РНКО Платежный конструктор, Петербургский платежный центр, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк, банк «Кубань-кредит», МФК «Точка опоры».

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