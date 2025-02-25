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17:04, 25 февраля 2025Культура

Депардье стал кандидатом на исключение из Союза кинематографистов России

Жерар Депардье оказался под угрозой исключения из Союза кинематографистов России
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Французского и российского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, за семь лет задолженность Депардье составила почти 10 тысяч рублей. Помимо него в списке кандидатов на исключение значатся актриса Ингеборга Дапкунайте с долгом в размере 15,5 тысячи рублей, а также продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), который должен Союзу кинематографистов более 20 тысяч.

Ранее сообщалось, что Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами во Франции. Правоохранители подозревают артиста в фиктивной регистрации по месту жительства в Бельгии с целью уклонения от уплаты налогов в родной стране.

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