Депардье стал кандидатом на исключение из Союза кинематографистов России

Жерар Депардье оказался под угрозой исключения из Союза кинематографистов России

Французского и российского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, за семь лет задолженность Депардье составила почти 10 тысяч рублей. Помимо него в списке кандидатов на исключение значатся актриса Ингеборга Дапкунайте с долгом в размере 15,5 тысячи рублей, а также продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), который должен Союзу кинематографистов более 20 тысяч.

Ранее сообщалось, что Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами во Франции. Правоохранители подозревают артиста в фиктивной регистрации по месту жительства в Бельгии с целью уклонения от уплаты налогов в родной стране.