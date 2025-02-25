Доброволец рассказал об атаках ВСУ на гражданские автомобили в Курской области

ТАСС: ВСУ FPV-дронами ударяют по гражданским автомобилям в Курской области

В приграничных районах Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов атакуют гражданские автомобили. Об этом заявил командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода в беседе с ТАСС.

«Враг наносит удары FPV-дронами по гражданским домам, старается бить по гражданским машинам», — сказал доброволец.

Он добавил, что в случае усиления интенсивности атак беспилотников подразделения отряда «Барс» перекрывают все основные автомобильные дороги, чтобы минимизировать опасность для мирных жителей.

По словам добровольца с позывным Борода, большие разрушения из-за действий ВСУ отмечаются в Глушковском районе Курской области. Повреждения в том числе получили детские сады, школы и жилые дома.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ее мать, которая не выжила в результате одного из обстрелов со стороны ВСУ, осталась лежать под завалами в подвале дома в приграничье. Российские военные заверили жительницу, что найдут ее и жительница сможет похоронить свою мать.