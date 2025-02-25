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07:15, 25 февраля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала об эвакуации российскими военными

ТАСС: Бойцы ВС РФ эвакуировали из курского приграничья женщину и ее свекровь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России бережно эвакуировали женщину и ее свекровь, которые находились в опасности из-за оккупации приграничной территории Курской области украинскими военными. Об этом рассказала жительница села в Суджанском районе на допросе у военных следователей, ее цитирует ТАСС.

«Большую благодарность [выражаю] военным силам 83-й бригады, которая нас спасла, вывела. Они вывели меня и 85-летнюю свекровь мою, относились к нам бережно и вели нас так, чтобы и волос не упал с головы нашей. Берегли очень-очень», — вспомнила россиянка.

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По ее словам, ее мать, которая не выжила в результате одного из обстрелов со стороны ВСУ, осталась лежать под завалами в подвале дома. Российские военные заверили женщину, что найдут ее и жительница сможет похоронить свою мать.

Ранее другая жительница Курской области рассказала, что солдаты ВСУ стреляли в окна домов, где находились мирные люди. Ее деревня, как заявила женщина, полностью сгорела.

ЖЗЛ
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