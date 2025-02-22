РИА Новости: В Курской области ВСУ стреляли в окна домов, где были мирные жители

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли в окна домов, где находились мирные люди. Об этом заявила жительница Суджанского района Курской области, которая пряталась в подвале дома больше полугода, ее слова приводит РИА Новости.

«У нас полностью сгорела вся деревня. Это то, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно. Нет ни одного целого ни дома, ни постройки», — рассказала жительница села Николаево-Дарьино.

Ранее в Курской области мать шестерых детей попала под обстрел дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка Кореневского района. По ее словам, в населенном пункте уцелели только два дома — ее и соседний, а остальные — либо разбиты в результате атак ВСУ, либо сожжены.

До этого прятавшийся от дронов в лесу житель Курской области поведал о спасшей ему жизнь тактике. Двое братьев и еще один мужчина прятались от украинских беспилотников в лесу — они передвигались по посадке на расстоянии 300 метров друг от друга, «чтобы "птички" их не засекли».

