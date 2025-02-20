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09:53, 20 февраля 2025Россия

В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел ВСУ

РИА Новости: Многодетная россиянка попала под атаку дронов ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка Кореневского района. Об этом пишет РИА Новости.

«Я первый раз проехала [к дому] – нормально. Второй раз проехала – в меня попала "Баба-Яга", и попал дрон. Я целая осталась», — вспомнила россиянка.

По ее словам, в населенном пункте уцелели только два дома — ее и соседний, а остальные — либо разбиты в результате атак ВСУ, либо сожжены.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района рассказала, как пряталась в подвале полгода и выжила, но не смогла спасти мать.

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