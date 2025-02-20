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05:07, 20 февраля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о смерти матери в подвале из-за ВСУ

РИА Новости: Жительница Николаева-Дарьино полгода пряталась от ВСУ в подвале
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Andres F. Uran / Unsplash

Жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, прятавшаяся в подвале после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) полгода, рассказала, что не смогла спасти мать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки», — заявила она военным следователям.

Женщина рассказала, что здоровье ее 88-летней матери ухудшилось, когда из-за сильных обстрелов украинских войск они оказались вынуждены жить в подвале. «Мы не имели возможности купить никаких лекарств. Мы не поднимались из подвала, потому что у нас такой возможности не было», — пояснила она.

Ранее прятавшийся от дронов в лесу житель Курской области рассказал о спасшей ему жизнь тактике. Двое братьев и еще один мужчина прятались от украинских беспилотников в лесу — они передвигались по посадке на расстоянии 300 метров друг от друга, «чтобы "птички" их не засекли».

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