Прятавшийся от дронов в лесу житель Курской области рассказал о спасшей ему жизнь тактике

ТАСС: Мирные жители Курской области прятались в посадках от дронов ВСУ

Мирные жители Курской области прятались в посадках от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выживший россиянин рассказал о спасшей его тактике, передает ТАСС.

Как пишет издание, двое братьев и еще один мужчина прятались от украинских беспилотников в лесу — они передвигались по посадке на расстоянии 300 метров друг от друга, «чтобы "птички" их не засекли».

«Как только слышали, что дроны над ними кружат — подходили к деревьям, обнимали ствол, чтобы слиться и просто выжить», — вспомнил собеседник агентства.

Однако из них троих до безопасного место удалось добраться лишь одному. «Тяжело, когда полчаса назад ты еще слышал, где твой брат, а потом все, тишина. Но ты должен идти, спасаться», — рассказал россиянин.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее жители приграничья рассказали о потере раненых родных при эвакуации. Так, на глазах пожилого мужчины ВСУ ранили его жену, она так и осталась лежать в поле, о ее судьбе ничего неизвестно.