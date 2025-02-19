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12:40, 19 февраля 2025Россия

Жители Курской области рассказали о потере раненых родных при эвакуации

ТАСС: Жители Курской области теряли раненых родных при эвакуации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жители Курской области при эвакуации теряли связь с раненными в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) родными. Об этом они рассказали ТАСС.

Со слов очевидцев, некоторых пытающихся выехать из приграничья россиян украинские солдаты заставали прямо по дороге и расправлялись с ними. «У нас знакомые, брат и сестра, ехали на машине — в него прямой наводкой из танка встретили, но выжил», — вспомнил собеседник агентства.

Другой случай произошел с пожилой парой. По словам переселенцев, на глазах мужчины ВСУ ранили его жену. Тогда они якобы решили переждать атаку в поле, но на следующий день женщину снова ранило при попытке ползком добраться до безопасного места. «Она так и осталась там лежать, не знаем, что с ней», — рассказал курянин.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России захватили подвал в приграничье, где украинские военные удерживали мирных жителей и издевались над ними.

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