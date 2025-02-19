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07:37, 19 февраля 2025Россия

В Курской области российские военные захватили подвал с удерживаемыми ВСУ жителями

ВС России захватили подвал в Курской области, где ВСУ удерживали мирных жителей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России захватили подвал в Курской области, где украинские военные удерживали мирных жителей. Об этом сообщил разведчик с позывным Гера, его цитирует ТАСС.

«В этом подвале, когда мы его взяли, находились их [ВСУ] рации, телефоны, личные принадлежности. Здесь сидела артиллерия — там стоял миномет. [Украинцы] издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют. Они им еду готовили», — рассказал военный.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области пытались прикрываться мирными жителями, из-за чего армия России не могла сразу же зайти в населенный пункт и взять его.

Российские военные в подвале также обнаружили лодку, на которой украинские военные форсировали реку в приграничье. Кроме того, в помещении был газовый баллон, плитка, патроны, антидроновые одеяла и батареи для FPV-дронов.

Ранее жительница села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала о расправе украинских солдат над ее мужем, когда тот пошел за водой. По ее словам. мужа нашли со следами от пуль, которые оставили военные ВСУ.

ЖЗЛ
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