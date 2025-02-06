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14:37, 6 февраля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о расправе украинских солдат над ее мужем

Жительница Курской области заявила, что солдаты ВСУ расправились с ее мужем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жительница села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала о расправе украинских солдат над ее мужем, когда тот пошел за водой. Историю россиянки приводит РИА Новости.

«Мы ушли и жили у соседки в подвале. Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все», — вспомнила женщина.

По ее словам, мужа нашли со следами от пуль, которые оставили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расположенное под Суджей село Николаево-Дарьино, которое служило для ВСУ важным логистическим узлом для снабжения боеприпасами и провизией, перешло под контроль России в конце января.

Ранее жительницы населенного пункта заявили о настойчивых призывах солдат ВСУ выехать на Украину.

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