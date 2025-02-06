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14:07, 6 февраля 2025Россия

Россиянки рассказали о настойчивых призывах солдат ВСУ выехать на Украину

Жительницы Курской области отказались от призывов ВСУ эвакуироваться в Сумы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали о настойчивых призывах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуироваться в Сумы. Их историю передает РИА Новости.

«Они нас на Сумы агитировали. Агитировали, да. Ну, никто из нас, ни один не согласился [выехать]. Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск», — отметила россиянка.

С ее слов, находясь в оккупированном селе до его освобождения российскими военными жители «выживали как могли» без связи, воды, света и тепла.

«Подвал и все наши заготовки, они разбили гранатами. Вот у этой женщины разбили подвал. Они заходили и бросали гранаты», — рассказала жительница российского приграничья.

Расположенное под Суджей село Николаево-Дарьино, которое служило для ВСУ важным логистическим узлом для снабжения боеприпасами и провизией, перешло под контроль России в конце января.

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