Жительницы Курской области отказались от призывов ВСУ эвакуироваться в Сумы

Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали о настойчивых призывах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуироваться в Сумы. Их историю передает РИА Новости.

«Они нас на Сумы агитировали. Агитировали, да. Ну, никто из нас, ни один не согласился [выехать]. Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск», — отметила россиянка.

С ее слов, находясь в оккупированном селе до его освобождения российскими военными жители «выживали как могли» без связи, воды, света и тепла.

«Подвал и все наши заготовки, они разбили гранатами. Вот у этой женщины разбили подвал. Они заходили и бросали гранаты», — рассказала жительница российского приграничья.

Расположенное под Суджей село Николаево-Дарьино, которое служило для ВСУ важным логистическим узлом для снабжения боеприпасами и провизией, перешло под контроль России в конце января.