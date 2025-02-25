ТАСС: ВСУ беспощадно ведут себя с мирными жителями в курском приграничье

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспощадно ведут себя в отношении мирных жителей в приграничных районах Курской области. Об этом заявил командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода в беседе с ТАСС.

«Враг ведет себя беспощадно, не щадя гражданских людей, мирных жителей. ВСУ бьют по ним артиллерией, дронами-камикадзе, несмотря ни на что. Враг не разменивается, куда ему наносить удар», — рассказал доброволец.

Он добавил, что один раз украинский беспилотник пытался атаковать компанию людей, которые стояли на улице в Глушковском районе. Доброволец из отряда «Барс-Курск» увидел летательный аппарат и открыл по нему огонь. Уничтожением беспилотника ВСУ боец спас не менее шести человек, подчеркнул Борода.

До этого военнослужащий рассказал, что ВСУ в приграничных районах с помощью FPV-дронов атакуют гражданские автомобили. В случае усиления интенсивности атак беспилотников подразделения отряда «Барс», по его словам, перекрывают все основные автомобильные дороги, чтобы минимизировать опасность для мирных жителей.