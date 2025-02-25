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10:16, 25 февраля 2025Из жизни

Переехавшая в Дубай россиянка рассказала об обычной капельнице за тысячу долларов

Переехавшая в Дубай москвичка Юлия Кожухова рассказала о капельнице за $1000
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Unsplash

Переехавшая в Дубай москвичка по имени Юлия Кожухова рассказала, что медицина в этом городе очень дорогая. Своим опытом жизни в Эмиратах она поделилась в интервью специально для «Ленты.ру».

Девушка вспомнила, как однажды сильно заболела и вызвала скорую. Ей оказали помощь: поставили обычную капельницу с парацетамолом. За это ей пришлось заплатить тысячу долларов.

Всем, кто собирается жить в стране, Кожухова рекомендует покупать медицинскую страховку, которая стоит около тысячи долларов за год. По ее словам, если обращаться к врачу, не имея страховки, заплатить придется гораздо больше.

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