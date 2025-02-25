Экс-главный санитарный врач России назвал самый благоприятный период для зачатия детей

Онищенко: Масленица является самым благоприятным периодом для зачатия детей

Масленица является самым благоприятным периодом для зачатия детей. Таким мнением поделился экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Масленица — древняя наша народная традиция, которая несет глубокий смысл, в том числе и в решении демографических проблем, которые в нашей стране есть. Это не православный, а языческий праздник», — отметил Онищенко.

Заслуженный врач России перечислил масленичные традиции, согласно которым в первый день недели полагается начинать печь блины, во вторник — присоединиться к народным гуляниям, в среду — принимать гостей, а к концу недели — назначать сватовство.

«Это же самое благоприятное время для зачатия будущей жизни, поскольку тогда ребенок родится в конце осени, когда у нас закончены все работы и накоплены силы. Самые здоровые дети рождаются. Вот в чем смысл Масленицы!» — заявил он.

Ранее была приведена статистика, согласно которой сексуальная жизнь в одном регионе оказалась отличной от всей России. По данным Росстата, на Чукотке чаще занимались сексом в июне и июле, именно в этот период фиксировалось наибольшее количество зачатий.