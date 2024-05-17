Сексуальная жизнь в одном регионе оказалась отличной от всей России

Росстат: на Чукотке чаще занимаются сексом в июне, в отличие от всей России

На Чукотке чаще занимаются сексом в июне и июле, в отличие от всей России. Это следует из данных Росстата за 2006-2023 годы, с которыми ознакомились «Осторожно Media».

Согласно информации Росстата, россияне ведут активную сексуальную жизнь зимой — на этот же период приходится наибольшее количество зачатий.

Осенью показатель секса немного ниже — 25-26 процентов. Хоть весна и считается порой любви, в России в этот период люди меньше соглашаются на близость, чем в холодные времена года.

Летом интерес к сексу угасает еще больше. Меньше всего зачатий происходит в июне и июле — 23 процента. Данные показатели применимы почти ко всем российским регионам. Исключение составил только Чукотский автономный округ.

Самая большая доля зачатий зимой была зафиксирована в Красноярском и Краснодарском краях, в Крыму, Дагестане, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. Жители южных регионов чаще занимаются сексом в холодное время года, отметили аналитики Росстата.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нина Останина выступила против законодательного регулирования секс-вечеринок.