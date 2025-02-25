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15:35, 25 февраля 2025Россия

Электричка сбила катающихся на снегоходе российских подростков

В Ижевске электричка сбила катающихся на снегоходе трех подростков
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ижевске электричка сбила трех подростков, катающихся на снегоходе. Их доставили в больницу, сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло неподалеку от Ракетной улицы. Пригородный состав Ижевск — Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором находились трое юношей.

В результате ДТП они получили различные травмы. Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, пишет Baza.

До этого недалеко от Истры в Московской области двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе. Тогда медикам не удалось спасти 18-летнего водителя и его 16-летнего товарища.

ЖЗЛ
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