В России допустили сотрудничество с США по редкоземельным металлам в этом году

Промэксперт Хазанов: РФ и США скоро найдут общий язык по редкоземельным металлам

Первые подвижки в сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам (РЗМ) могут проявиться достаточно скоро, не исключено, что даже в текущем году. Об этом в комментарии РИА Новости заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, освоение имеющихся в России месторождений очень выгодно американским компаниям, и если президент США Дональд Трамп отнесется к идее позитивно, то пути для сотрудничества могут быть открыты.

Эксперт напомнил, что США начали работать над добычей редкоземельных металлов еще при президенте Джо Байдене, но сам процесс очень долгий. Поэтому Вашингтон может заинтересовать вывоз ископаемых из России.

США зависят от импорта РЗМ из Китая, который отвечает за подавляющую часть мирового производства. В свою очередь, Россия обладает значительным запасом таких металлов, однако месторождения почти не разрабатываются. Таким образом, эксплуатация российских залежей позволит США лишить Китай одного из козырей в соперничестве.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с США совместную работу по освоению российских залежей РЗМ. Такая инициатива возникла на фоне обсуждения продвигаемой Трампом сделки по полезным ископаемым с Украиной, в рамках которой также упоминаются редкоземельные металлы.

В рамках совещания по РЗМ Путин призвал наладить полный цикл их переработки за пять лет, к 2030 году. По его словам, такую работу необходимо провести для успешной конкуренции на глобальных рынках.