Фильм покинувшего Россию режиссера получил семь номинаций на российскую кинопремию

Фильм «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на российскую премию «Ника»

Фильм уехавшего из России режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на премию «Ника». Об этом сообщается на сайте Российской академии кинематографических искусств.

Локшин постоянно проживает в США, а также выступал против проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Многие из его коллег по фильму «Мастер и Маргарита» также покинули страну в 2022 году. Несмотря на это, картина получила номинации на престижную кинопремию в категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам».

Продюсеры новой экранизации культового романа Булгакова сообщали, что после скандальных высказываний Локшина и других участников съемок, было принято решение не делать им финансовых отчислений от проката фильма. Доходы ленты превысили 3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что кинопремию «Белый слон» раскритиковали за приз осудившему СВО режиссеру «Мастера и Маргариты» Михаилу Локшину.