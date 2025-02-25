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11:40, 25 февраля 2025Мир

Фон дер Ляйен выступила против передачи Украине замороженных активов России

Politico: Ряд стран ЕС выступили против передачи активов России Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС), а также глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных активов России Украине, так как опасаются репутационных последствий для Брюсселя. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«В лагерь, выступающий против, входят крупные игроки Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов», — приводит издание слова источников.

Кроме того, один из дипломатов рассказал журналу, что Евросоюз также не хочет отдавать активы России Украине, чтобы использовать их как инструмент на переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Politico сообщал, что инициатива верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об очередной военной помощи Украине вызвала раскол в сообществе, так как ряд стран выступает против подобных мер. Идеей недовольны Италия, Португалия и Испания, а Франция и Германия ждут дальнейших деталей предложения.

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