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11:20, 25 февраля 2025Мир

На Западе заявили о расколе в ЕС из-за инициативы Каллас по военной помощи Украине

Politico: Инициатива Каллас о военной помощи Украине вызвала раскол в ЕС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Инициатива верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об очередной военной помощи Украине вызвала раскол в Европейском союзе (ЕС), так как ряд стран выступают против подобных мер. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Структура предложения Каллас основана на валовом национальном доходе стран. (...) Некоторые из них — Италия, Португалия и Испания, в частности — противятся этому предложению», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что идея также не вызвала энтузиазма и во Франции и Германии, которые хотят получить дальнейшие детали предложенного плана. В то же время ряд стран сообщества, наоборот, потребовали проявить большее единство в вопросе военных поставок Киеву.

19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет заставить Будапешт заплатить Украине 500 миллионов евро для ее экономического восстановления из-за планов президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь республике. Политик добавил, что европейские бюрократы уже высчитывают, сколько каждая из стран сообщества должна будет выделить денег Киеву.

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