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08:09, 25 февраля 2025Россия

Главный военный священник рассказал о венчаниях в зоне СВО

Главный военный священник Василенков: Есть единичные случаи венчания в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) происходят венчания. Об этом заявил главный военный священник в зоне проведения спецоперации, протоиерей Димитрий Василенков, его цитирует ТАСС.

«[Венчания] проходят, но очень редкость большая. В году это единичные случаи»,  — сказал священник.

По его словам, с точки зрения психологии люди хотят сделать венчание семейным праздником и отпраздновать его дома. «Война это все-таки война. Не скажу, что случаев нет, но это редкость», — заключил священнослужитель.

Ранее стало известно, что священники крестили в зоне специальной военной операции более 42 тысяч военнослужащих. Митрополит Кирилл объяснил, что священники на фронте мотивируют бойцов, чтобы те «шли в бой без страха». По его словам, в каждом блиндаже на передовой можно увидеть иконы и другие святыни.

ЖЗЛ
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