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12:48, 21 февраля 2025Россия

Российский митрополит объяснил крещение более 42 тысяч военнослужащих в зоне СВО

ТАСС: Священники крестили в зоне СВО более 42 тысяч военнослужащих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Священники крестили в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине более 42 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Российской армией и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает ТАСС.

Митрополит объяснил, что священники на фронте мотивируют бойцов, чтобы те «шли в бой без страха». По его словам, в каждом блиндаже на передовой можно увидеть иконы и другие святыни.

«Мотивация защиты Русского мира по защите суверенитета страны, святынь страны, видя, как не только нацисты, но и сатанисты уничтожают Украинскую православную церковь. И весь западный мир, уже постхристианский в основном мир, к сожалению, об этом молчит», — заявил собеседник агентства.

По его словам, с начала проведения СВО более 2 тысяч священников побывали на передовой, их командировки длились от 10 дней до нескольких месяцев. Среди священнослужителей также есть потери — с линии фронта не вернулись шестеро из них.

Ранее в РПЦ призвали в пять раз увеличить число военных священников на СВО — с 300 до 1,5 тысячи.

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