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20:26, 25 февраля 2025Мир

Госдеп назвал лицемерами пытающихся уличить Трампа в уступках России

Госсекретарь США Рубио назвал лицемерами пытающихся уличить Трампа в уступках РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал лицемерами критиков американского лидера Дональда Трампа, пытающихся уличить его в уступках России в ходе мирного урегулирования на Украине. С таким заявлением дипломат выступил в интервью порталу Breitbart News.

«Они утверждают: "Пусть война на Украине продолжается. Пусть она продолжится еще пару лет. Давайте продолжим спонсировать ее миллиардами долларов и уничтожим тысячи жизней. Пусть страна будет разрушена". Так что это лицемерие», — подчеркнул глава Госдепа.

По словам Рубио, Трамп — единственный стремящийся к миру президент в американской истории, которому при этом не аплодируют.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме написал, что политику Трампа в отношении Украины определили два события, произошедшие в 2008 и 2014 годах.

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