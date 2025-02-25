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19:57, 25 февраля 2025Мир

Госсекретарь США назвал несерьезным призыв Зеленского по ядерному оружию для Украины

Рубио назвал несерьезным призыв Зеленского вернуть ядерное оружие Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио назвал несерьезным призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть ядерное оружие стране. На слова украинского лидера глава Госдепа ответил в интервью Breitbart News.

«Я не думаю, что кто-то воспримет это всерьез с их стороны, и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием — это решение проблемы», — отметил он, назвав требование нереалистичным.

По его словам, необходимо наоборот сокращать число стран, обладающих ядерным оружием. Американский госсекретарь подчеркнул, что возврат Киеву ядерного оружия не станет решением конфликта на Украине.

Ранее украинский лидер попросил у западных стран ядерное оружие и ракеты. Кроме того, он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.

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