Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал анонс записи в соцсети X.

На фрагменте видео Зеленский рассуждает о вступлении Украины в НАТО и признает, что оно не случится в ближайшее время. По его мнению, процесс затянется на годы или десятилетия.

«Какой будет пакет помощи, какие будут ракеты, дадут ли нам ядерное оружие? Пусть нам тогда дадут ядерное оружие. Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы», — заявил украинский лидер.

Кроме того, он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.

Ранее Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. По его словам, вступление Украины в альянс станет самым дешевым вариантом помощи Киеву.