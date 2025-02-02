Владимир Зеленский заявил, что армия Украины станет бонусом для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. Его слова прозвучали в интервью агентству Associated Press.

«Зеленский сказал, что армия Украины, численность которой составляет 800 тысяч человек, станет бонусом для альянса, особенно если [президент США Дональд] Трамп попытается вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за границей», — говорится в материале.

В ходе беседы украинский лидер также заявил, что вступление Украины в НАТО станет самым дешевым вариантом помощи Киеву и позволит укрепить геополитические позиции Трампа.

В том же интервью Зеленский назвал опасными переговоры США и России без участия Украины. Политик также отметил, что его офис уже находится в контакте с администрацией Трампа, но все обсуждения проходят на общем уровне.