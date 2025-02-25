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11:42, 25 февраля 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания предложила россиянам скидки на билеты в Европу

Azerbaijan Airlines предложила скидки до 30 процентов на билеты в Европу
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) предложила скидки до 30 процентов на билеты в города Европы. Об этом сообщается в Telegram-канале иностранного перевозчика.

Акция проходит 25 и 26 февраля на перелеты в Барселону, Париж, Милан, Лондон, Берлин, Вену и Прагу. Отправиться по выбранным направлениям можно с 25 февраля по 31 мая 2025 года.

Так, цена билета из Баку в Прагу со скидкой начинается от 27,5 тысячи рублей, в Вену — от 28 тысяч, в Париж — от 36 тысяч. В продаже также есть билеты из российских городов с пересадкой в Азербайджане. Перелет в Берлин из Москвы обойдется от 38,8 тысячи рублей, а из Санкт-Петербурга в Милан — от 50,1 тысячи.

Ранее российский лоукостер «Победа» запустил распродажу авиабилетов по всем направлениям. Скидки доходят до 20 процентов.

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